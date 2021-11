Trst v najslabšem položaju, FJK tvega vstop v rumeno cono

V Italiji se število okuženih s covidom-19 veča zelo nehomogeno. Najbolj se kazalnik okužb viša v Trstu, Bocnu in Gorici, je sporočil predsednik fundacije Gimbe Nino Cartabellotta. »V Trstu število okuženih začenja postajati zaskrbljujoče,« je dejal zdravnik.

Skupaj s številom okužb se povsod po Italiji veča tudi število ljudi na intenzivnih negah, situacija pa ostaja še pod kontrolo. Le v Furlaniji-Julijski krajini tvegamo, da deželo obarvajo v rumeno, pravi Cartabellotta. To, kar nas še rešuje vstopa v rdečo cono, so delež precepljenosti in spremenjeni, manj strogi ukrepi za obarvanje dežel.