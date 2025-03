Trst veličastno sprejel ladjo Vespucci

Večtisočglava množica na mestnem nabrežju, predstavniki vlade in lokalnih oblasti, par sto plovil na morju, dva preleta nacionalne akrobatske skupine, vojaški helikopterji in ognjemet so danes pospremili prihod najstarejše ladje v italijanski mornarici, ki je v Trstu zaključila svojo leto in pol trajajočo svetovno turnejo. Trijambornica Amerigo Vespucci je v Tržaški zaliv priplula okrog 14. ure. Približno pet milj od obale so se ji pridružile jadrnice različnih velikosti, motorni čolni, optimisti, jadralci razreda 420 in tudi nekateri izkušeni veslači. Vsi ti so biser italijanske mornarice želeli počastiti s posebno izdajo Barcolane. ob Pomorski postaji pa jih je čakala orjaška vojaška ladja, nosilka helikopterjev Trieste.

Na to se je prijavilo več kot 1300 plovil, a zaradi današnjega vremena, pihala je burja s sunki do 30 vozlov, so mnogi ostali na kopnem. Le najpogumnejši so prišli na morje in šolsko ladjo, ki velja za najlepšo na svetu, pospremili do tržaškega nabrežja. Parada na morju je bila nekaj izrednega. Na čelu je plula razkošna, elegantna trijambornica, za njo pa strastni ljubitelji morja.

Malo pred 15. uro je sprevod na morju preletela nacionalna akrobatska ekipa Frecce Tricolori. Ta je prelet ponovila še enkrat okoli 15.15, ko se je Vespucci približeval nabrežju. Sledil je še ognjemet z valobrana, mimo Vespuccija so zaveslali veslači v osmercu in vse je bilo nared za vplutje pred Veliki trg. Pri tem so jadrnici pomagali vlačilci. Kar trije so se privezali na veličastno ladjo. Številna publika na kopnem, podobna tisti, ki jo vidimo med Barcolano, je postopek spremljala z aplavzi, konjeniški pihalni orkester karabinjerjev je postopek privezovanja spremljal z bogatim glasbenim repertoarjem, v katerem niso manjkale niti velike filmske uspešnice.