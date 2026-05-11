Trst zajelo neurje s točo

Trst je danes zvečer zajelo neurje z obilnim deževjem. V centru mesta so meteorne vode poplavile več ulic, mimoidočim niso pomagali niti dežniki. Ponekod na Tržaškem je padala tudi toča, ledena zrna so bila sicer pomešana z dežjem in zato niso povzročala večje škode. Deževno vreme naj bi se nadaljevalo še ves večer in tudi jutri. Na jutrišnji dan bodo po napovedih padle tudi temperature. Ledeni možje bodo torej upraviči svoj sloves: 12. maja namreč goduje Sv. Pankracij, 13. maja sv. Servacij, 14. maja pa sv. Bonifacij.