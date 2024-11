»Trudimo se, da bo na področju boja proti virusom Evropa bolj samostojna«

Trst gosti od včeraj tridnevno srečanje virologov, mikrobiologov in drugih strokovnjakov z vsega sveta. Razpravljajo o virusih in morebitnih novih pandemijah, na katere je treba biti primerno pripravljeni.

Rino Rappuoli je mikrobiolog, znanstveni direktor fundacije Biotecnopolo v Sieni in vodja nacionalnega centra za boj proti pandemijam (CNAP).

Tudi na področju boja proti virusom imajo ZDA s svojimi raziskovalnimi središči in finančnimi zmogljivostmi vodilno vlogo. Kaj se pa obeta z novo Trumpovo administracijo, v kateri bi lahko vidno mesto zasedel Robert Kennedy mlajši, velik nasprotnik cepiv?

Izhodišče ni ravno najboljše. Hkrati pa se moramo spomniti, da v praksi tudi tisti, ki so včasih proti cepivom, na koncu to niso zares. Med pandemijo covida-19 je največjo intervencijo izvedel ravno Trump z operacijo Warp Speed, ki je z 12,5 milijarde dolarjev spodbudila razvijanje cepiv. Upam, da je resničnost boljša od tega, kar si lahko predstavljamo na podlagi besed, ki so jih določeni ljudje izrekli.

Gotovo pa bo treba biti pozorni, od tod nujnost evropskega pristopa do teh vprašanj. Danes sem opisal načrt evropskega centra za razvijanje cepiv, ki ga snuje evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera), da bomo združili moči na evropski ravni in ne bomo vedno bolj odvisni od ZDA.

So obeti dobri?

Da. Predložil sem konzorcij sodelujočih, ki bi usklajevali ta evropski projekt. Upam, da ga bodo financirali, da bo Evropa lahko delovala bolj samostojno.

Kaj predvideva projekt?

EU ga je podprla s 102 milijonoma evrov. Predvideva razpršen center, ki bo razvijal cepiva za preprečitev pandemij. Ne gre za nov center, ampak za združitev središč, ki to že počenjajo za posamezne vlade, v eno enoto. Udeležujemo raziskovalne ustanove ter veliko industrijo.