Tržačani proti tramvajem v zraku

Glede na geografsko lego, demografsko strukturo in mobilnostne težnje Tržačani o tramvajih v zraku ali zračnih gondolah ne razmišljajo oziroma so odločno proti tej obliki trajnostne mobilnosti. To izhaja iz javne razprave, ki se je včeraj popoldne začela v kongresnem centru v Starem pristanišču. Občina Trst je organizirala tridnevno javno srečanje, na katerem želi podrobno predstaviti načrt gradnje krožne kabinske žičnice za izvajanje javnega potniškega prometa, trajnostni mobilnosti in novemu projektu pa je posvetila tudi posebno spletno stran. In razstavo o projektu, ki bo v kongresnem centru na ogled še danes in jutri.

Po uvodnih pozdravih predstavnikov občinske in deželne uprave, župana Roberta Dipiazze in deželnega odbornika Pierpaola Robertija, je besedo prevzel še predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, ki je spomnil, da so prava dediščina Starega pristanišča železniški tiri. S temi besedami je posredno namignil, da bi bilo bolj primerno staviti na prevozno sredstvo, ki uporablja tračnice, kot pa na sredstvo, ki potrebuje žice v zraku.

V nadaljevanju je spregovoril arhitekt Andreas Kipar, ki je pripravil smernice za ureditev zelenih površin Starega pristanišča.