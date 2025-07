Tržačanki že tretjič zavrnili prošnjo po samomoru z zdravniško pomočjo

Tržaško zdravstveno podjetje Asugi je Tržačanki Martini Oppelli že tretjič zavrnilo prošnjo po samomoru z zdravniško pomočjo. To možnost predvideva sicer - s strogimi predpogoji - razsodba italijanskega ustavnega sodišča.

Po besedah odvetnice Filomene Gallo, sicer državne sekretarke združenja Luca Coscioni, se sklicuje Asugi po presoji, da preživetje Martine Oppelli ni odvisno od zdravniške pomoči in da torej ne izpolnjuje pogojev za samomor z zdravniško pomočjo. Tega omogoča razsodba ustavnega sodišča za osebe s hudimi in neozdravljivimi obolenju.

Oppelli trpi za multiplo sklerozo že več kot dvajset let, zadnja zavrnitev prošnje s strani Asugi je prišla v začetku junija. Združenje Coscioni je v tiskovnem sporočilu zapisalo, da je zdravstveno stanje 49 let stare Tržačanke vedno slabše, za preživetje je odvisna od zdravil in strojev.

Odvetniška ekipa Oppelli je vložila priziv zoper Asugijevo odločitev. Zdravstveno podjetje pa je odvrnilo, da bo takoj spet sprožilo ocenjevalni postopek za presojo zdravstvenega stanja Oppelli. Združenje Coscioni je v tiskovnem sporočilu Asugi zaradi večkratne zavrnitve prošnje po samomoru z zdravniško pomočjo, obtožilo »obstrukcije«. Stalno zavračanje prošenj pa je po oceni združenja primerljivo z mučenjem.

»Nisem mislila, da bom primorana trpeti še eno neznosno poletje. Izpolnjujem vse pogoje, ki jih predvideva sodba za koriščenje te pravice (samomora z zdravniško pomočjo, op.a.),« je o svojem trpljenju dejala Oppelli. Pristavila je, da bo očitno primorana »ubrati eno zadnje, zelo naporno potovanje« proti Švici, kjer je samomor z zdravniško pomočjo možen za vse tiste, »ki so obsojeni na večno trpljenje«.