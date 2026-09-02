Policlinico Triestino po informacijskem mrku zagnal nekatere storitve

Informacijski sistem skupine Policlinico Triestino je še vedno v okvari, vendar so ga danes delno vzpostavili, zato se postopoma vrača tudi ambulantna dejavnost. Ponovno lahko izvajajo del ambulantnih pregledov, tako v okviru koncesijske dejavnosti kot tudi za samoplačnike. Medtem tudi v nabrežinskem centru Pineta del Carso bolnišnična dejavnost spet poteka normalno, tako v hospicu kot na rehabilitacijskem oddelku. Več informacij o tem, kaj je povzročilo večdnevni izpad informacijskega sistema, naj bi vodstvo sporočilo jutri.

Po dvodnevni popolni nedostopnosti informacijskega sistema, telefonskih linij in elektronske plošče je tako prišlo do prvega pomembnega premika. To je pomembna razlika glede na položaj v začetku tedna, ko je bil izpad sistema tako obsežen, da so bile omejene različne zdravstvene dejavnosti, od pregledov in laboratorijskih preiskav do diagnostike, hospitalizacij in posegov. Izpad ni prizadel le ene lokacije. Težave so zajele celotno mrežo na Tržaškem in tudi na Goriškem in v Furlaniji. V tržaški pokrajini so bili prizadeti Salus, Pineta del Carso, Pineta City ter biomedicinski centri v Ul. Gallina, v Rojanu in Miljah ter na Opčinah.

Zaradi nedelovanja sistema so imeli pacienti težave tudi pri dostopu do že opravljenih storitev. Med drugim ni bilo mogoče dostopati do spletnega sistema in prenesti izvidov preiskav, opravljenih v preteklih dneh. Pri koncesijskih pacientih je bilo mogoče del podatkov pridobiti prek sistema Insiel, kar je skupini omogočilo, da je začela paciente postopoma obveščati o odpovedanih oziroma prestavljenih terminih.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.