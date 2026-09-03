Umrla je feministična ikona Gloria Steinem

Umrla je ameriška novinarka, aktivistka in feministična ikona Gloria Steinem, je danes sporočila njena fundacija. Umrla je v sredo v New Yorku, stara 92 let, so zapisali v objavi na družbenih omrežjih. Steinem, ki se je zavzemala za enakopravnost žensk, pravico do splava in enakost plačil, je postala ena najbolj znanih obrazov feminizma.

Gloria Steinem je »včeraj mirno umrla na svojem domu v New Yorku, obkrožena z nekaterimi od mnogih, ki so jo imeli radi«, je fundacija Gloria’s Foundation sporočila v izjavi, objavljeni na Instagramu, ne da bi navedla vzrok smrti. V objavi, na kateri je tudi fotografija Steinem, so še zapisali: »Glorijino skoraj stoletje na Zemlji so bila dobro preživeta leta, za enakost si je prizadevala do samega konca.«

Znana kot ena od pionirk ameriškega feminističnega gibanja, se je zavzemala in vodila kampanje za številna vprašanja, vključno s pravico do enakega plačila in legalizacijo splava. Preden je postala vodilna osebnost gibanja za pravice žensk, se je Gloria Steinem v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja podala v novinarstvo in kasneje soustanovila revijo Ms., eno prvih publikacij, ki se je osredotočila na druga ženska vprašanja kot le gospodinjstvo in lepoto. V svojih člankih je bila kritična do neenakosti, ki so jih utrpele njene vrstnice.

Od nezakonitega splava do boja za pravico do izbire

Svoje feministično prebujenje je pripisala srečanju leta 1969, na katerem so ženske spregovorile o izkušnji s splavom, nato pa je prešla od pisanja k javnemu nastopanju. Pri 22 letih je v Londonu tudi sama opravila nezakonit splav. »To je dalo smisel moji lastni izkušnji - imela sem splav in nisem nikomur povedala,« je Steinem kasneje zapisala v reviji New York. Londonskemu zdravniku, ki ji je opravil splav, takrat nezakonit, je morala obljubiti dve stvari, da ne bo nikoli razkrila njegovega imena in da bo s svojim življenjem počela, kar hoče, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Steinem je kasneje pozdravila sodbo ameriškega vrhovnega sodišča iz leta 1973 v zadevi Roe proti Wade, ki je ženskam v ZDA podelila ustavno pravico do splava. Vendar je bila skoraj pol stoletja pozneje priča razveljavitvi te sodbe.

Poleg pravice do splava se je Steinem zavzemala tudi za legalizacijo istospolnih porok ter protestirala proti smrtni kazni in pohabljanju ženskih spolnih organov. »Glorijino največje darilo je bila njena sposobnost poslušanja drugih, da so se drugi počutili videne in slišane ... Gloria je živela zvesta svojemu neodvisnemu duhu, vedno z radovednostjo in odličnim smislom za humor,« so še zapisali v njeni fundaciji.