Tržaška književnost na enem mestu

Kraj, kjer je mogoče zvedeti marsikaj o tržaški sodobni književnosti in njenih najbolj uglednih avtorjih. To hoče biti muzej literature Lets, ki bo nastal v pritličnih prostorih palače Biserini, zgodovinskem sedežu mestne knjižnice Attilio Hortis v Kavani. O njem se šušlja že nekaj časa, vključuje se namreč pod okrilje istoimenskega projekta, ki Trst promovira kot mesto literature in širše obnove palače. Tržaški občinski odbor je pred nedavnim odobril izvedbeni načrt in ureditvi muzeja namenil 550.000 evrov. Tržaška občinska odbornica za vzgojo in družino Nicole Matteoni upa, da bo vse nared v letu dni. Računa namreč, da bodo muzej odprli prihodnjo jesen. Več o njem je danes razkrila z direktorico občinske službe za vzgojo, šolstvo in knjižnice Manuelo Salvadei.

Muzej, ki hoče promovirati tržaško književnost in večkulturnost od 19. stoletja do danes, se bo raztezal na 470 kvadratnih metrih bruto tlorisne površine in sedmih tematskih prostorih. Naknadno se bo tem v notranjem dvorišču pridružila še približno sto kvadratnih metrov velika literarna kavarna. Drugače bo muzej nastal v levem krilu pritličja palače, saj na desni strani že domuje čitalnica knjižnice Hortis.

Turisti, pa tudi domači obiskovalci bodo tu lahko odkrivali, kako je v Trstu nastala in se razvijala čisto posebna oblika pisanja, ki je postala ena izmed protagonistk zgodovine evropskega modernizma. Kot lahko pravilno sklepate, bodo posebno pozornost namenili trem velikanom tržaške sodobne književnosti, to so Italo Svevo, James Joyce in Umberto Saba, ki lahko že računajo na svoj muzej. Zdaj pa bodo obstoječe zbirke dodatno razširili in prilagodili pristopu novega muzeja.

Ob navedenih bodo še številni drugi ustvarjalci in intelektualci, ki so si z vrhunskim ustvarjanjem pridobili mednarodni ugled. Med temi sta tudi slovenski pesnik in pisatelj Srečko Kosovel oziroma Vladimir Bartol.