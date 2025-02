Tržaška lokalna policija bo zaposlila 19 ljudi

Tržaška lokalna policija namerava dodatno okrepiti svoje vrste. Po devetdesetih novih rekrutih, ki so vstopili v lokalno policijo v zadnjih dveh letih, nameravajo letos zaposliti še 19 ljudi. Razpis bi objavili aprila, predstavili pa so ga že včeraj, saj nameravajo kandidatom dati dovolj časa, da se ustrezno pripravijo.

Nov razpis, ki bo okrepil tržaško lokalno policijo, je po eni strani sad političnih prioritet tukajšnje mestne vlade, ki vidi v varnosti eno od glavnih političnih teženj. Po drugi strani pa je to pozitivna posledica dobrega sodelovanja med uradi, ki jih vodita odbornika Bratov Italije Caterina De Gavardo in Stefano Avian, je bilo slišati med včerajšnjo konferenco. De Gavardo je namreč pristojna za varnost, Avian pa za osebje.

Kot je poudaril poveljnik lokalne policije Walter Milocchi, so razpis predstavili včeraj, ker so opazili določene zaplete v preteklih kampanjah rekrutiranja. Poleg italijanskega državljanstva in vozniškega izpita za avtomobile razreda B zahtevajo od kandidatov tudi opravljen vozniški izpit A2 za motorna kolesa. Na zadnjem razpisu za lokalne policiste, se je spominjal Milocchi, pa so imeli zmagovalca razpisa, ki je lahko opravil vozniški izpit za motor šele po objavi lestvice. Zato je bil tudi izključen. Iz preteklih izkušenj torej vedo, da se z opravljanjem vozniških izpitov lahko zavleče, ker pa mora biti ta opravljen pred zaprtjem razpisa, so se tokrat odločili za predčasno najavo rekrutiranja.