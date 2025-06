Tržaška lokalna policija preizkuša telesne kamere

Tržaška lokalna policija je vse bolj podobna »pravi« policiji, ob raznih tehnoloških novostih se napoveduje še ena: telesne kamere. Včeraj je pristojni odbor tržaškega občinskega sveta obravnaval glasovalno pobudo svetniške skupine Bratov Italije, ki mestni vladi polaga na srce uvedbo telesnih kamer.

Zamisel za projekt se je svetnikom desne stranke porodila, ker uredba z zakonsko močjo o varnosti (bolje poznana v izvirniku kot Decreto sicurezza) predvideva v določenih situacijah možnost uporabe telesnih kamer.

Kamere niso stalno prižgane

Pristojna odbornica Caterina De Gavardo (Bratje Italije) in poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi sta poudarila, da so telesne kamere v določeni meri že v rabi. V uredbo so jih prvenstveno vključili, da bi se krilo stroške njihove nabave. De Gavardo je pri tem pristavila, da tržaška lokalna policija tudi že preizkuša kamere. Te proizvaja namreč dosti podjetij, vsaka ima svoje lastnosti. Tržaška lokalna policija namerava zato razumeti, kakšen tip kamere odgovarja njenim operativnim potrebam.

Odbornica je poudarila, da vladna uredba ne predvideva izrecno kamer za lokalno policijo, temveč le za policijo, karabinjerje in gasilce. Pri tem se postavlja tudi nezanemarljivo vprašanje varovanja osebnih podatkov. Vsekakor, je spomnila, da kamere niso stalno prižgane in da morajo pred pričetkom snemanja policisti obvestiti navzoče, da jih bodo snemali.