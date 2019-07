Tržaška mestna razsvetljava vse bolj okolju prijazna

Tržaška javna razsvetljava postaja dan za dnem bolj sodobna in okolju prijazna. Z investicijo 11 milijonov evrov v obdobju 2016-2019 sta družba Hera Luce in občinska uprava preoblikovali svetlobno podobo mestnega središča in predmestja vse do kraških vasi.

Dela so se sicer že začela, saj so se na marsikaterih trgih in ulicah pojavili nova napeljava in drogovi, predvsem pa led razsvetljava, ki omogoča dolgoročno varčevanje z energijo in minimalno uhajanje ogljikovega dioksida.

»Ponosni smo na obnovitvena dela na mestni razsvetljavi, saj so posegi sad številnih želja, ki so jih izrazili rajonski sveti in občani,« je izjavila tržaška občinska odbornica Elisa Lodi na današnji tiskovni konferenci.

Nove postavitve in obnove že obstoječih napeljav zadevajo središče mesta, predmestje in kraške vasi, med katere sodita tudi Križ in Opčine.