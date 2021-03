Tržaška občina pripravila kulturno strategijo

Načrtovane razstave v poslopju bivše ribarnice, obnova akvarija, pa tudi gledališke hiše in športna infrastruktura. To so bile glavne teme včerajšnjega sestanka tržaške občinske komisije za bilanco, ki se v teh dneh sestaja vsak dan, saj bo predlog proračuna šel v občinski svet konec meseca. Strategijo razvoja kulture in športa sta predstavila pristojni za šport in kulturo Giorgio Rossi in pristojna za gledališko dejavnost Serena Tonel. Njun dokument zaznamuje predvsem koronakriza, saj je od trenutnega stanja odvisno, v kolikšni meri bodo lahko uresničili načrte, ki so si jih zadali.

Občinski odbornik Giorgio Rossi je napovedal, da so prostore nekdanje ribarnice za letos napolnili z manjšimi dogodki, za prihodnje leto, in sicer med marcem in julijem, pa načrtujejo razstavo o Fridi Kahlo, ki nosi naslov Il Caos Dentro. Ob tej priložnosti je Rossi izrazil pomisleke glede tega, da se v stavbo bivše ribarnice tlačijo različne pobude. Po njegovem bi morali biti ti prostori namenjeni samo pomembnim razstavam, vse ostalo pa bi lahko organizirali v Starem pristanišču, kjer dvoran ne manjka.

Strateški dokument naložb v gledališke hiše je predstavila občinska odbornica Serena Tonel. Uvodoma je postregla s podatkom, da bo občinska uprava v tej prvi fazi gledališkim hišam namenila 651 tisoč evrov, tekom leta pa se bo ta znesek poviševal.