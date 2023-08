Tržaška univerza četrta najboljša na severovzhodu

Univerza v Trstu je glede na t.i. Šanghajsko lestvico svetovnih univerz (ARWU) po akademskih merilih že tretje leto zapored med 601. in 700. najboljšo univerzo na svetu. Skupaj so na lestvico uvrstili skoraj 20.000 univerz. Hkrati je na državnem nivoju zasedla odlično 25. mesto, ki si ga deli z univerzami Luigi Vanvitelli iz Kampanije, Politecnico di Torino, Politecnico delle Marche ter univerzami v mestih Brescia, Ferrara in Siena. Prav tako pa med univerzami v Furlaniji - Julijski krajini velja za najboljšo, na severovzhodu Italije pa zaseda četrto mesto.

Kot so na tržaški univerzi zapisali v tiskovnem sporočilu, so raziskovalci neodvisne organizacije Shanghai Ranking Consultancy, ki pripravlja lestvico, ugotovili, da je študij fizike v Trstu na visokem nivoju, saj se uvršča med 101. in 150. mestom na svetovni lestvici. Za zelo dobre pa veljajo tudi študiji gradbeništva, zobozdravstva in biomedicinske tehnologije, ki na svetovnem nivoju sodijo v kategorijo od 201 do 300.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.