Tržaška univerza med najboljšimi v Italiji

Tržaška univerza se je okitila z novim priznanjem, ki jo uvršča med najkvalitetnejše univerze v Italiji. Italijanska nacionalna agencija za ocenjevanje univerzitetnega in raziskovalnega sistema ANVUR ji je dodelila najvišjo možno oceno v okviru rednega preverjanja delovanja univerz na Apeninskem polotoku. Med 33, ki so jih vzeli v pretres, so najboljšo oceno namenili le še štirim drugim univerzam, in sicer tisti v Pavii, Unimore v Modeni in Reggio Emilii, Politehniški univerzi v Turinu in Univerzi Bocconi v Milanu. V poročilu je Univerza v Trstu dosegla najboljšo oceno za 20 od skupno 23 točk (86,7 odstotka), ki so jih analizirali.

Mednarodni utrip in še marsikaj

Med različnimi vidiki izstopa njen mednarodni utrip, so danes z univerze pojasnili v sporočilu za medije. To so ocenjevalci ugotovili bodisi v visoki prisotnosti tujih študentov, ki predstavljajo osem odstotkov vseh vpisanih na različne študijske programe kot tudi v možnosti dodelitve dvojnih diplom in skupnih študijev v sodelovanju z evropskimi univerzami.

Ocena med drugim poudarja tudi aktivno vključevanje študentk in študentov v postopek odločanja in kakovostno delo upravnega osebja. Med aduti pa so še inovativni pristopi pri poučevanju, vlaganje v tehnološko opremljene predavalnice in uvedba denarne podpore za novo zaposlene raziskovalce, ki ne razpolagajo z lastnimi finančnimi sredstvi, lahko beremo.