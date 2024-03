Tržaška znanost je v evropskem vrhu, zato se bo tukaj odvijal prestižni forum

»Upal bi si reči, daje med dijaki v Sloveniji zanimanje za naše znanstvene dejavnosti večje, ko med njihovimi italijanskimi vrstniki, »je Stefano Fantoni, nekdanji direktor raziskovalnega središča Sissa in trenutno predsednik sklada Fondazione internazionale Trieste (FIT) izpostavil v pogovoru za Primorski dnevnik. Kljub upokojitvi je teoretski fizik še vedno vpleten v marsikateri projekt za promocijo tržaške znanosti. V sklopu kampanje Dežele Furlanije - Julijske krajine in raziskovalnega središča Area Science Park je Fantoni član delokroga mednarodnega foruma Big Science Business Forum 2024 (BSBF). Ta bo v prvih dneh oktobra v Trst pritegnil vrhunske predstavnike raziskovalnega sektorja in gospodarstva.

»Velika znanost«, prevod »Big Science« v imenu foruma BSBF, ki jo bodo odkrivali mladi, se ne imenuje tako, ker je bolj pomembna od drugih znanstvenih sredin. Naziv le opisuje velike znanstvene ustanove, ki v sklopu foruma snujejo sodelovanja s prav tako velikimi podjetji. »Dolgo let znanost in podjetništvo nista govorili med sabo,» je ocenil Fantoni. Za ta »neodnos« sicer ne krivi nikogar. Znanost deluje pač tako, torej se zlahka nenamerno »zapre v svoje stolpe«, gospodarstveniki pa je niso pogrešali. V zadnjih dveh desetletjih opaža vedno večje sodelovanje med panogama, pojavljajo pa se tudi nove poklicne priložnosti.

»Prav zato je pomembno krojiti stike med industrijo in dušo inovacije, znanstveniki,» je dejal Fantoni. »Mladim moramo reči, da so predmeti STEM pomembni, ker se svet premika v to smer.« Sodelovanje je optimistično opisal kot »poroko«, izvedba tretjega foruma BSBF v Trstu (prejšnji izvedbi sta potekali v Köbenhavnu in Granadi) pa je dokaz adutov tukajšnje znanstvene infrastrukture, ki je »verjetno najboljša v Italiji, nedvomno pa tudi v evropskem vrhu,» je dejal. »Nenazadnje pa je izbiri botrovala tudi geografska lega, bližina Slovenije in Avstrije.«

Eden izmed pripravljalnih projektov na letošnji BSBF - forum se vsaki dve leti odvija na drugi lokaciji - bo tudi ponedeljkovo srečanje v dvorani Josef Ressel konferenčnega centra v Starem pristanišču, ki bo posvečeno znanosti, podjetništvu in trajnostnemu razvoju.

