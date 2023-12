Tržaške Brate Italije vodi Nicole Matteoni

Nova tržaška vodja desnih Bratov Italije je poslanka Nicole Matteoni, nekdanja tržaška občinska odbornica za šolstvo. Izvolili so jo na sobotnem pokrajinskem kongresu stranke na Pomorski postaji. Na tem mestu bo nasledila Claudia Giacomellija, ki po statutu po desetih letih vodenja tržaške veje stranke ni mogel več kandidirati. Na kongresu so nastopili tudi minister iz vrst Bratov Italije Luca Ciriani, senator Roberto Menia, tržaški župan Roberto Dipiazza, deželni odbornik Fabio Scoccimarro, občinska odbornica Elisa Lodi in drugi. Giacomelli je v zahvalnem nagovoru voščil svoji naslednici (in politični učenki) dobro delo ter izpostavil izjemen uspeh Bratov Italije, "ki je za 99 odstotkov zasluga Giorgie Meloni". Potrdil je tudi podporo županu Dipiazzi do konca mandata; kaj bo potem, pa za zdaj ni znano.