Tržaškemu podjetniku zasegli za 600.000 evrov delnic

Ker ni plačeval davkov, mu je tržaška finančna policija preventivno zasegla za 600.000 evrov delnic podjetja. Preventivni odvzem je bil izrečen 55-letnemu tržaškemu podjetniku, ki ga preiskujejo zaradi goljufive zatajitve plačila davkov.

Odločbo je izdal preiskovalni sodnik na zahtevo tožilca Mattea Trapanija. Prej omenjeno podjetje se ukvarja z organizacijo in promocijo športnih prireditev, dolgove pa si je nakopičilo drugo podjetje, ki je delovalo na področju inštalacij elektronskih naprav in je sedaj v stečaju.

Finančni policisti so delnice zasegli z namenom, da bi zagotovili plačilo davčnih dolgov. Družba v likvidaciji je pred časom izvedla dve ločeni prodaji nepremičnin, ki so za finančno policijo goljufive. Gre za prodajo industrijskega skladišča v vrednosti 570.00 evrov in parkirnega prostora v vrednosti 30.000 evrov.

Podrobna preiskava je pokazala, da je podjetje v stečaju zaradi izogibanja plačilu davčnih dolgov, simuliralo prenos nekaterih sredstev na tretje osebe za plačilo več kot 600.000 evrov, ki jih je nato uporabilo za običajno upravljanje podjetja.