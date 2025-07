Tržaški arhitektki raziskali kraški kamen

Na Trgu Barbacan 4 v Trstu v prostorih delavnice Combiné, kjer ustvarja umetnica sodobnega nakita Lodovica Fusco, bodo jutri ob 19. uri odprli razstavo tržaških arhitektk Nicol Belci in Neže Kravos. Razstava, ki bo na ogled od 5. julija do 4. avgusta, predstavlja izbor del, nastalih v zadnjih dveh letih - rezultat ustvarjalnega raziskovanja na stičišču arhitekture, oblikovanja in rokodelstva.

Projekt Atelier Nienē je nastal leta 2023 iz želje po raziskovanju izraznega potenciala različnih materialov. Za izhodišče sta avtorici izbrali kraški kamen - material, globoko prepleten s pokrajino in kulturo Trsta ter širše regije. Predstavljena kolekcija obsega predmete za vsakdanjo rabo - kot so obešalniki, knjižni podstavki, svečniki in vaze - ki združujejo mehke linije in geometrijske oblike z izrazito materialnostjo kamna.