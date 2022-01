Tržaški filmski festival se vrača v kinodvorane

Očarljiva izkušnja Tržaškega filmskega festivala (TSFF) se po lanskem »virtualnem« ekskurzu, ko se je dogajanje po sili razmer moralo v celoti preseliti na splet, letos vrača v svoj naravni habitat: kinodvorane. Žametno obloženi stoli v glavni dvorani gledališča Rossetti, v kinodvorani Ambasciatori in v gledališču Miela, to so osrednja festivalska prizorišča, že komaj čakajo na obiskovalce, ki se bodo med 21. in 27. januarjem prepustili izboru filmske – tako fikcijske kot dokumentarne – produkcije iz srednje in vzhodne Evrope.

Sicer se je spletni medij izkazal za dobrega zaveznika, so izpostavili Monica Goti, predsednica društva Alpe Adria Cinema, organizatorja TSFF, ter Nicoletta Romeo in Fabrizio Grosoli, ki stojita za umetniškim vodenjem, saj jim je spletno predvajanje filmov dovolilo, da so dosegli še širšo publiko kot sicer. »V letu 2021 smo bili po številu ogledov filmov na platformi MyMovies na četrtem mestu med vsemi filmskimi festivali v Italiji,« je povedala Monica Goti. Letošnji, 33. Tržaški filmski festival bo torej v hibridni obliki, so naznanili organizatorji, kar bo možnost ogleda izbranih filmov razširilo na mnogo večjo potencialno publiko.

DVA SLOVENSKA FILMA

Med 23 filmi v tekmovalnem programu sta dva slovenska: komična drama Orkester režiserja Matevža Luzarja, sicer slovensko-hrvaška koprodukcija o razposajenem pihalnem orkestru, ki potuje v majhno avstrijsko mesto na glasbeni festival.V tekmovalni program dokumentarnih filmov pa se je uvrstilo Odpuščanje Marije Zidar, opazovalni dokumentarec, ki prikazuje zakulisje konflikta med moškimi v globoko patriarhalni balkanski družbi, točneje v albanskem visokogorju, kjer je v sporu med družinama v sorodu ubito 18-letno dekle.

Poleg omenjenih filmov letošnji program TSFF bogati še pester »tržaški« kotiček, ki gre od dokumentarca o železarni do filma o literarnem geniju Bobiju Bazlenu.