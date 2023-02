Tržaški finančni policisti razkrinkali mednarodno mrežo tihotapcev z mamili (VIDEO)

Dark Theme

V sklopu širše akcije proti prekupčevalcem z mamili so tržaški finančni policisti priprli 18 ljudi v Furlaniji - Julijski krajini, Venetu, Emiliji Romanji, Piemontu in Toskani. Vsi so državljani Nigerije. Preiskava se je začela po odkritju torbe z desetimi kilogrami marihuane. Našli so jo v Miljah na avtobusu, ki je prispel iz Rima.

Drogo so prevažali v kapsulah, ki so jih pogoltnili (FINANČNA POLICIJA)

Drogo so prekupčevalci tihotapili iz Bologne in Milana ter iz Adis Abebe in Lagosa, prepošiljali pa so jo iz Rima in Milana. Skupno so pretihotapili več kot 100 kilogramov droge, kar bi na črnem trgu zneslo zaslužek okrog dveh milijonov evrov.

Namenjena je bila razpečevanju na italijanskem severovzhodu. Finančni policisti so prestregli trideseterico tihotapcev, ki so heroin, kokain in marihuano prevažali v kapsulah, ki so jih pogoltnili.

Kapsule na rentgenskem posnetku (FINANČNA POLICIJA)