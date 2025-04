Tržaški kapitan za krmilom nove velikanke družbe MSC

Ladjarski velikan MSC je pred dnevi na prvo potovanje poslal novo velikanko World Amerika, ki ji poveljuje tržaški kapitan Dino Sagani. Ta je postal tudi del pomembnega projekta za ohranjanje koralnih grebenov.

Fundacija MSC je namreč na ekskluzivnem zasebnem otoku v Bahamih odprla morski center, ki bo imel ključno vlogo pri obnovi koralnih grebenov. V tem centru bodo delovali biologi in drugi raziskovalci, obiskovalci pa se bodo lahko seznanjali z ogroženostjo koralnih grebenov, katerim grozi izginotje.

Ob tej priložnosti je 54-letni tržaški kapitan Sagani dejal, da bo ta center postal del njihovega itinerarija. »Potniki bodo lahko zapustili ladjo in obiskali center, v katerem bodo izvedeli vse o koralnih grebenih, ob tem pa jih bodo strokovnjaki tudi ozaveščali o pomenu varstva okolja,« je dejal Dino Sagani, ki je ladjo prevzel po slovesnem dogodku v Miamiju, na katerem je kot botra novega plovila nastopila tudi ameriška igralka Drew Barrymore, dogodka pa so se udeležile tudi druge zvezde.

Ladjo so zgradili v ladjedelnici v Franciji. Gre za potniško ladjo nove generacije, ki lahko gosti več kot 6000 potnikov. Plovilo ima kar šest bazenov, 12 restavracij, 20 barov, gledališče in celo zabaviščni park. Tržaški kapitan je ponosen, da lahko poveljuje drugi največji MSC-jevi potniški ladji na svetu in da je lahko spremljal njeno nastajanje od začetka do konca.