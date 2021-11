Tržaški ragbist z ekipo blokiran v Južni Afriki

Triinštirideset italijanskih ragbistov in spremljevalcev, med njimi 23-letni Tržačan Antonio Rizzi, je blokiranih v Južni Afriki, poroča časopis Il Gazzettino. Gre za ekipo Zebre iz Parme, ki bi morala v Južni Afriki odigrati dve tekmi prvenstva United Rugby Championship. Srečanji so tamkajšnje oblasti zaradi odkritja nove nevarne različice koronavirusa omikron ukinili. Ekipa je v Cape Townu nastanjena v hotelu, igralci in spremljevalci se dobro počutijo, upajo pa, kot so povedali, da bi jih odpeljali domov. Ne nasprotujejo sicer mednarodni blokadi letov, menijo pa, da bi obstanek v Južni Afriki lahko bil nevaren zaradi nevarnosti okužb. Pričakujejo odziv italijanskega zunanjega ministrstva, so še povedali za Il Gazzettino.

Ekipa je v Cape Town prispela v četrtek, svojo turnejo pa bi morala nadaljevati v južnoafriškem mestu Durban.