Tržaški rešilec bo pomagal sredi vojne vihre

Solidarnost na relaciji Trst- Mikolajiv (rusko Nikolajev) se je po skoraj poldrugem letu vojne še dodatno okrepila. Tržaški občini se je pri humanitarni akciji za pomoč ljudem v mestu na jugu Ukrajine, ki so ga ruski napadi huje prizadeli, pridružilo tudi tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi. Prebivalcem sredi vojne vihre so podarili rešilec in tri anestezijske naprave, ki so v oporo pri operacijah. Upajo, da jih bodo že avgusta prepeljali do Odese ali, če to ne bo možno, Lvova, razplet pa bo odvisen od vojnega dogajanja.

Bodisi reševalno vozilo kot opremo so uporabljali do nedavnega in so jih v zadnjem obdobju ohranjali za izredne primere, je orisal direktor službe za nujno medicinsko pomoč 118 Alberto Peratoner. Zaradi strogih zakonskih predpisov so jih morali nadomestiti z novimi, vendar so še v zelo dobrem stanju in bodo tamkajšnjim ljudem v dragoceno pomoč, je še poudaril.

Ljudje sredi vojne potrebujejo marsikaj, reševalna vozila pa so v izrednih razmerah še posebno pomembna, je pojasnil direktor zdravstvenega podjetja Antonio Poggiana.

Povezani od leta 1997

Korenine bližine in sožitja segajo veliko bolj nazaj v čas. Obe občini sta se leta 1997 povezali pod okriljem evropskega programa Tacis City Twinning in si obljubili, da bosta ohranjali medsebojne stike. Ko se je Ukrajina znašla sredi vojne, so najprej sprejeli ukrajinske begunce, nato pa je tržaški občinski odbor vzpostavil posebno ekipo, ki je začela zbirati materialna in denarna sredstva, je orisala tržaška podžupanja Serena Tonel.

Pri tem so upoštevali izključno zahteve tamkajšnjega župana Oleksandra Sjenkeviča in njegove ekipe, ki so jim posredovali, kaj še zlasti primanjkuje, je še orisala pristojna za humanitarno akcijo Beatrice Micovilovich.

Brez radodarnosti Tržačanov in Tržačank ne bi šlo. Občina donacije še vedno zbira na računu IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836 (BIC/SWIFT: UNCRITM10PA), z namenom »Trieste abbraccia Mykolaiv«.