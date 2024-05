Zimski sklop 14 Vertikal mest vina se zaključuje v Repnu

Po sesljanski etapi se zimski sklop 14 Vertikal mest vina v FJk, ki jih prireja deželno združenje Mest vina zaključuje jutri v Repnu. Degustacijski večer z vinarji Bizjak, Damjan Milič in Miloš Škabar bo v gostilni Carso na Poklonu ob 19.30 (rezervacije na prolocoaurisina@libero.it), sledila bo degustacija lokalnih dobrot.

V Sesljanu so bile nazadnje protagonistke vitovske različnih letnikov praprovskih vinarjev Edija Kanteta, Mateja Lupinca, Sandija Škerka in Benjamina Zidaricha. Deželni koordinator združenja Mest vina Tiziano Venturini je opozoril, da je doslej na degustacijskih večerih sodelovalo 60 vinarjev, 14 občin, 500 pa je bilo degustatorjev. Sesljanskega srečanja se je udeležil tudi italijanski konzul v Kopru Giovanni Coviello, ki je napovedal, da se bo septembra Mestom vina pridružil Koper, za njim še Izola in Vipava.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.