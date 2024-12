Tržaško hitro cesto zaradi nesreče z biki zaprli v obe smeri

Tržaško hitro cesto, ki je bila zaradi nesreče zaprta na odseku med Katinaro in izvozom za Boljunec proti Trstu, so malo pred 16. uro zaprli tudi v obratni smeri, torej proti Krasu. Nastajajo hujše težave v prometu. Že pred drugim popoldanskim zaprtjem v smeri Krasa so nastajali daljši zastoji. Promet preusmerjajo na obvoz.

Hitro cesto proti Krasu naj bi predvidoma odprli že čez kakšno uro, so za Primorski dnevnik povedali predstavniki družbe ANAS, za odsek v smeri Boljunca pa bo potrebno počakati dalj časa. Po poti sta dva večja žerjava gasilcev, ki bosta odstranila tovornjak. Medtem pa je pripeljal drugi tovornjak, na katerega so naložili bike.

Okrog 13.30 se je pod Katinaro prevrnil tovornjak, ki je prevažal bike, pri čemer sta najmanj dva bika poginila, kakih 32 pa naj bi se jih porazgubilo po avtocestnem priključku, nekateri naj bi obtičali v priklopniku.

Na delu so gasilci in druge pristojne službe.