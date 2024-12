Pri Katinari se je prevrnil tovornjak z biki

Tovornjak, ki je prevažal bike, se je nekaj po 13.30 na avtocestnem priključku pri Katinari, malo nižje od padriškega predora prevrnil. Vozil je v smeri proti Trstu. Okoliščine prometne nesreče še niso znane. Zaradi trka naj bi poginila vsaj dva bika, prestrašene živali, kaže da gre za 32 bikov, naj bi se porazgubile v neposredni bližini, nekaj pa naj bi jih obtičalo tudi v prevrnjenem tovornjaku. Na kraju so gasilci, zdravstveno osebje 118 in policija. Hitro cesto so ob med Padričami in izvozom za Boljunec zaprli za promet. Vozila v smeri Trsta od 14.36 izločajo pri Padričah. Tovornjakar se v nesreči ni poškodoval in je sam izstopil iz kabine.

Na hitri cesti so nastali daljši zastoji. Prav tako je promet upočasnjen na območju pod Katinaro na Reški cesti v smeri Trsta.

Ob 15.30 so bili gasilci in druge pristojne službe še na mestu in so odpravljali posledice nesreče. Kot kaže, bo potrebno kar nekaj ur dela.