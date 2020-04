Tržaško knjižno središče pristalo tudi na spletu

Klik ... in že se med domačimi stenami čarobno pred nami nenadno pojavijo razpoznavne založene police Tržaškega knjižnega središča. Težko obdobje nestrpnega čakanja konca karantene in izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa nas je v petek zvečer obdarilo z novo spletno stranjo.

Kar je pred tednom dni na straneh Primorskega dnevnika uradno napovedal upravitelj TKS Ivo Corva, se je uresničilo. Strastni bralci, ki so na priljubljeni hram slovenskih knjig tudi čustveno navezani, lahko odslej v košarico spletne knjigarne zložijo, kar se jim najbolj zahoče. Spletno stran so grafično oblikovali pri podjetju Sintesi in se pri tem oprli na barve in elemente, ki v hipu prikličejo pred oči znane prostore na Trgu Oberdan.

Knjižni izbor je bogat, spletnim ljubiteljem branja pa so pri iskanju v pomoč številni razdelki: poezija, esejistika, otroci in mladina, biografije, zgodovina, vodniki, slovarji in enciklopedije, učbeniki, umetnost, tuji jeziki, razno ... nič ne manjka. Trenutno so naložili nekaj več kot tisoč knjig, to pomeni le drobec vseh naslovov, s katerimi razpolagajo. Kmalu pa so se jim bodo pridružile še številne druge.

Vsaka publikacija je na spletu opremljena s krajšim opisom. Želeno čtivo lahko v hipu naročite, dostavili vam ga bodo naravnost na dom.»Zelo smo zadovoljni z rezultatom. Na tem projektu smo delali več mesecev. Od vsebinske vzpostavitve podatkovne baze do testiranja je postopek terjal precej časa. Vključili smo tudi možnost plačila s kreditno kartico in pri tem zagotovili najvišji možni varnostni standard. Vse to pa je šele začetek zgodbe. Spletno knjigarno moramo promovirati in prepričati odjemalce, da lahko v knjižno središče vstopijo tudi virtualno in da lahko iste knjige in prijatelje, na katere so navajeni, dobijo tudi v virtualnem kontekstu,« je ob tej priložnosti poudaril Corva.