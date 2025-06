Tržaško mestno središče postalo golf igrišče

V središču Trsta je v soboto tretjič zaživela pobuda In City Golf, s celim nazivom "Southwest Greens Central Europe In City Golf presented by Double Tree by Hilton", v okviru katere sta se Veliki in Borzni trg ter okolica do Ponteroša in Kavane spremenili v golf igrišče. Na njem je nastopilo 72 tekmovalcev iz Italije in tujine, med njimi tudi 81-letni valižansko-italijanski pevec Mal – se še spominjate pesmi Furia (cavallo del West)? – s skupino prijateljev. Med najbolj nenavadnimi postojankami je bila tista na Verdijevem trgu, kjer so morali igralci ciljati na luknjo s terase opernega gledališča. Druga je bila v notranjosti hotela Double Tree by Hilton, še ena pa na starem plovilu na Ponterošu. Kavarna Caffè degli specchi gosti nagrajevanje in sklepno zabavo.