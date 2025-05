Tržaško poletje bo popestrilo skoraj tristo kulturnih dogodkov

Letošnje poletje bo v Trstu izjemno pestro, saj se bo na več kot desetih zunanjih in notranjih prizoriščih v mestnem centru in na različnih koncih v okolici zvrstilo skoraj 300 glasbenih, gledaliških, plesnih, filmskih in drugih kulturnih dogodkov. Obsežen nabor prireditev je sestavni del niza Trieste Estate, ki je projekt Občine Trst. Vanj so vključeni različni javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo prireditev, ter drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke, od kulturnih, do turističnih in muzejskih.

Program letošnjega niza Trieste Estate so predstavili danes v Skladišču 26 v Starem pristanišču. Pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi je napovedal veliko zabave za vse okuse. Kot je dejal, je letošnji program izjemen, ker so vanj vključili tudi mestne kinematografe, umetniške krožke, glasbene šole, gledališke hiše ... Med temi je tudi Slovensko stalno gledališče, ki bo skupaj z gledališčema Contrada in Miela oblikovalo sklop predstav Let’s Play. Rossi je še spomnil, da so pri snovanju programa mislili tudi na turiste, ki jih je v Trstu iz leta v leto več. Ob tej priložnosti je odbornik postregel s podatkom, da so v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležili za 17 odstotkov rezervacij več kot v enakem obdobju lani. Predstavil je tudi novega pokrajinskega predsednika hotelirske organizacije Federalberghi. Dolgoletnega predsednika Guerrina Lancija je nasledil Maurizio Giudici, ki bo stanovsko organizacijo vodil pet let.

Program se bo začel 5. junija v muzeju Sartorio z gledališko predstavo Trst vrhovom naproti, ki jo pripravljajo SSG, Miela in Contrada. Zaključil pa se bo 14. septembra v opernem gledališču Verdi, kjer bo potekal festival Il faro della musica.

Celoten spored dogodkov bo kmalu dostopen na tej povezavi.