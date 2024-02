Tržaško tovarno bi prevzelo podjetje ladjarja, ki sanja o letenju

Skupina MSC je v 54 letih obstoja iz podjetja z eno samo ladjo zraslo v ladjarsko podjetje z najvecjim deležem prevoženega tovora na svetu. MSC premore, spričo cele vrste novih ladij velikank, petino svetovne zmogljivosti prevoza kontejnerjev. Skupno lahko njene ladje prevažajo 5.705.424 TEU (kratica za twenty-foot equivalent units), 6,1 metra ali 20 čevljev dolgih univerzalnih kontejnerjev.

Podjetje 83-letnega lastnika in ustanovitelja Gianluigija Aponteja iz Sorrenta ima v lasti šest največjih kontejnerskih ladij na svetu po zmogljivosti TEU. Vse te so začele obratovati lani. Apontejeva ladjarska kariera se je začela dokaj skromno. Leta 1970 je kupil staro ladjo Patricio. Pred tem je bil nekaj let tudi kapitan potniških ladij družinskega podjetja. Še danes se rad ponaša z naslovom kapitana.

Z leti je podjetje, ki se je z eno ladjo rodilo v Sorrentu z imenom Aponte Shipping Company, preselilo v Ženevo in spremenilo ime v Mediterranean Shipping Company. Dejavnosti skupine so se razširile na druge sektorje. Ladje za križarjenje skupine MSC so skoraj tako prepoznavne kot tovorne. Aponte je v dobrih petih desetletjih postal eden izmed najbolj bogatih Švicarjev. Prisoten je tudi na seznamu najbogatejših zemljanov.

Glavna dejavnost družine Aponte - vajeti skupine je deloma prevzel Gianluigijev sin Diego, pomembno vlogo igra v podjetju tudi hči Alexa - ostaja ladjarstvo. Že nekaj let vlagajo sicer tudi v druge plati prevozništva. Leta 2008 je bil kapitan Aponte eden izmed "hrabrih kapetanov" Silvija Berlusconija, ki so takrat rešili Alitalio. Preden je izbira padla na Lufthanso kot partnerja za prihodnost naslednice Alitalie, podjetja ITA Airways, je Apontejeva MSC izrazila zanimanje za prevzem večinskega deleža letalske družbe. Sanj o letenju pa Aponte ni še potešil. Ko je v ponedeljek oznanil zanimanje skupine za boljunski obrat, je v isti sapi dejal, da če spodleti dogovor z Lufthanso, bi nekdanji Alitalii stežka rekel ne.