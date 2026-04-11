Na severovzhodu so podjetja bolj digitalna

Podjetja v Venetu, Furlaniji - Julijski krajini in na Trentinskem - Južnem Tirolskem so v letu 2025 v umetno inteligenco in druge informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) vlagala več od državnega povprečja. Petnajst odstotkov vseh podjetij na tem območju je v anketi, ki jo je pripravilo državno združenje podjetij, ki poslujejo z IKTAssintel, izjavilo, da je imelo v lanskem letu jasno razdelano strategijo naložb v IKT. V Italiji je bila ta vrednost 9,9-odstotna.

Statistične podatke o naložbah v IKT in številu podjetij, ki z njimi tržijo, so včeraj predstavili v tržaški trgovinski zbornici, o njih sta spregovorila generalni sekretar in podpredsednik Assintel Andrea Ardizzone ter Manlio Romanelli. Kot sta razložila, je bila slika za Furlanijo - Julijsko krajino lani kar spodbudna. V register je bilo vpisanih 2821 podjetij, ki se ukvarjajo z IKT, kar je 160 več kot v letu 2024. Največ novih podjetij (37) trži s programsko opremo.Največ podjetij (1354) je imelo lani sedež v Furlaniji, 648 na Pordenonskem, sledita Goriška in Tržaška. Tu je največ majhnih podjetij vezanih na izobraževalne in raziskovalne ustanove, kot so Univerza v Trstu, visoka šola Sissa in raziskovalni park Area na Padričah.

Kar pa se severovzhoda Italije tiče, pri združenju Assintel opozarjajo, da 78 odstotkov podjetij pri poslovanju ne uporablja umetne inteligence, pri čemer manjkajo predvsem jasne naložbene strategije in »kultura vlaganja« v ta sektor, ki se ga večina še izogiba. Med tehnologijami izstopajo spletne strani, ki jih je ustvarilo 83 odstotkov podjetij, v kibernetsko varnost jih vlaga skoraj 63 odstotkov. Umetno inteligenco pri poslovanju uporablja 28,6 odstotka podjetij. Najbolj uporabljeno orodje je ChatGPT.