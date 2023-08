»Tu pri vas je kot v raju«

Zadnje čase so bili stiki redki in je pobratenje veljalo skorajda le na papirju. Po nekaj letih sta si župana Občine Devin - Nabrežina in mesta Kolin včeraj ponovno segla v roko in si potrdila željo po sodelovanju.

Znova je okrog 760 kilometrov oddaljeni mesti sredi avgusta povezal jezik glasbe, ki ne potrebuje tolmačev ali prevajalcev, pač pa le srce. Največ zaslug za pletenje tesnih vezi ima namreč nabrežinska godba. Leta 2011 se je prva podala v Kolin, mesto s 30 tisoč prebivalci oddaljeno kakih 50 kilometrov od Prage, ki gosti enega izmed najbolj pomembnih mednarodnih festivalov godb na pihala. Nastop za nastopom so se prijateljske vezi utrjevale in se v letih še okrepile, dokler nista leta 2015 pobratenje uradno potrdila takratna župana Vladimir Kukanja in Vit Rakužan.

Godbeno društvo Nabrežina je češke prijatelje povabilo avgusta ob praznovanju vaškega zavetnika sv. Roka, deset dni za njimi se je v Nabrežino pripeljala še občinska delegacija. Župana Igor Gabrovec in Michael Kašpar sta na sedežu devinsko-nabrežinske občine včeraj potrdila, da si bosta prizadevala, da bi pobratenje ponovno oživela. Gostitelj je spomnil na skupne avstro-ogrske korenine in na danes skupno evropsko družino.

Da med turisti beležijo iz leta v leto več Čehov, je potrdil Gabrovec, ki je prepričan, da je turizem področje, v katerega bi veljalo vlagati. med drugim je namignil, da bi se lahko okrepilo povezave med državama tudi s kakim nizkocenovnim letom. Gostje bodo pri nas do četrtka. V tem času so že spoznali osmice, obiskali bodo devinski in Miramarski grad ter park, se spustili v krajevne kleti in kajpak v Trst in v glavnih obrisih spoznali, kaj se tu dogaja in s kakšnim bogastvom razpolaga območje.

»Tu je kot v raju – morje in Kras, se pravi priložnosti za počitek in hkrati za aktivne počitnice,« je potrdil Kašpar.

