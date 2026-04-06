»Tučenje« velikončnih jajc vse bolj priljubljena prireditev

»Tučenje« jajc se je s časom zakoreninilo v kriško vaško skupnost in postalo priljubljena velikonočna prireditev. Da je tako priča lepo število otrok, njihovih staršev in sorodnikov, ki so se v nedeljo ob sončnem vremenu po slovesni maši zbrali pred cerkvijo, si nabavili kovance in se pomerili v zadevanju jajc, ki so jih na stopnišče postavili prireditelji.

Za organizacijo »tučenja« je dosti let skrbelo SKD Vesna, ki je sedaj skrb zanjo prepustilo Združenju staršev otrok iz otroškega vrtca Justa Košute in osnovne šole Alberta Sirka. Predseduje mu Alen Semec, medtem ko je prireditev vešče »dirigirala« Ivana Sullini, sicer dolgoletna predsednica vaškega kulturnega društva.

Velikonočno mašo je daroval župnik Boris Čobanov, ki je po njej vodil krajšo procesijo po kriških ulicah. V cerkvi in na procesiji je pel okrepljeni cerkveni mešani pevski zbor.