Visoka šola za napredne študije Sissa iz Trsta je danes dopoldne znanemu italijanskemu novinarju in televizijskemu voditelju Pieru Angeli podelila častni master iz komuniciranja znanosti v okviru izpopolnjevalnega tečaja v tej vedi (MCS). Angele ni bilo v Trstu in dogodek je potekal preko spleta na Facebook strani tečaja MCS s prenosom iz novinarjevega stanovanja. Piero Angela je master prejel zaradi neprecenljivega prispevka k širjenju znanstvene kulture v Italiji na način, ki sta ga hkrati zaznamovala natančnost in preprostost.

Dogodek je predstavljal tudi začetek lekcij v okviru tečaja MCS v akademskem letu 2020/2021, pri čemer je Angela poskrbel tudi za uvodno predavanje na temo Znanost in družba: preteklost, sedanjost in prihodnost. Pri tem je med drugim poudaril, da ima posredovanje znanosti tudi družben in ekonomski pomen ter da mora biti tisti, ki to opravlja, hkrati na strani znanstvenikov in jezika, saj, kot je dejal, “tudi izobražene osebe potrebujejo razlago”. Danes je težava v tem, da ljudje niso dovolj informirani o vlogi znanosti, v šolah pa v glavnem poučujejo stvari, vezane na preteklost. Zato bi morali v šolah in univerzah vključiti tudi poučevanje o spremembah, ki jih tudi v današnjem času prinaša znanost. To bi pomagalo tudi politiki, ki v glavnem razmišlja kratkoročno, je dejal Angela.