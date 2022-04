Tudi minister ima pomisleke

Načrt o novi tržaški žičnici bo še naprej odmeval tudi v Rimu. Da je projekt izgradnje žičnice nevzdržen tako iz okoljskega kot ekonomskega vidika, so člani Odbora No ovovia, ki se bori proti izgradnji žičnice, včeraj ponovili tudi tržaškemu ministru za kmetijstvo iz vrst Gibanja petih zvezd Stefanu Patuanelliju, kateremu so izročili tehnični dosje žičnice. Minister jim je skupaj s poslansko kolegico Sabrino De Carlo prisluhnil v Kavarni san Marco.

Minister Stefano Patuanelli se je odboru zahvalil za delo, ki so ga opravili do sedaj. Dejal je, da je zelo pomembna participacija občanov. Glede tega projekta pa, da ekonomski vidik že govori sam zase, in tudi sam je ponovil, da je problem načrta tudi neintegriranost žičnice v javni potniški promet mesta. Odboru je svetoval, naj se bolj koncentrira na ta dva vidika kot na okoljski, ki je »seveda pomemben, a ga je veliko lažje zaobiti«. Obljubil je, da se bo o tem projektu pogovoril tudi z ministrom za infrastrukturo in promet Enricom Giovanninijem. Poslanka Sabrina De Carlo pa je dejala, da je dobila zagotovilo, da bo njeno pisno vprašanje v zvezi z žičnico kmalu obravnavano na komisiji, tako da bo moralo pristojno ministrstvo dati takojšen uradni odgovor.