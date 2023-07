Tudi po Krasu počasna in trajnostna potovanja v znamenju kulinarike

Že četrto leto zapored je Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras sestavila zanimiv poletni turistični koledar doživetij na prostem med Krasom, morjem in Trstom. Z letošnjim koledarjem, ki vsebuje več kot 80 dogodkov med junijem in septembrom, se začenja tudi novo poglavje za lokalne turistične akterje, in sicer začetek sodelovanja s Slow Food Italija, saj je bilo območje Krasa in Trsta izbrano in promovirano kot ena od destinacij Slow Food Travel za leto 2023. LAS Kras je sodeloval pri organizaciji promocije svojega območja, PromoTurismoFvg pa sodeluje pri promociji poletnega koledarja.

Slow Food Travel je projekt Slow Food Italija, ki se osredotoča na počasna in trajnostna potovanja ter spodbuja izobraževanje ljudi o naravi, kulinariki in vinu ter antropološki dediščini nekaterih najlepših italijanskih območij. Poleg Krasa in Trsta bo v letu 2023 v turistični projekt Slow Food vključenih še 12 drugih destinacij, med katerimi Amalfijska obala, Etna in Catania ter Gran Sasso.

»Veseli nas, da smo pomagali organizaciji Slow Food spoznati lokalno območje, pri čemer smo izpostavili turistična in kmetijska podjetja, ki že dolgo sodelujejo z nami pri ponudbi za vse, ki radi uživajo v počitnicah na prostem in v odkrivanju doživetij,« pravi predsednik LAS Kras David Pizziga. »Ta nov izziv nas res izjemno veseli in predvsem predstavlja pomemben korak za Trst in Kras, ki se zdaj lahko ob svojih promocijskih dejavnostih pohvalita še s pomembno blagovno znamko, kakršna je Slow Food.«

Podobnega mnenja je podpredsednik organizacije Slow Food Giacomo Miola, ki je ocenil, da si potniki prizadevajo za počitnice s čim manjšim vplivom na okolje. »Vse večjo pozornost pa posvečajo hrani in kakovosti ekosistema, pri čemer si želijo, da bi turistični ponudniki prisluhnili, sočustvovali in vzpostavili dialog z njim. To so temelji turizma v prihodnosti«. Krasu in Trstu je organizacija Slow Food namenila tudi spletni vodnik, ki govori o številnih biserih mesta in podeželja, najboljših krajih za bivanje ter o ponudbi izletov med naravo in morjem.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.