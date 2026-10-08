Tudi pred Barcolano bo pestro na morju

Nedeljska regata oziroma jesenski pokal bo le višek letošnje 58. Barcolane. Desetdnevno dogajanje ob robu najbolj množične regate na svetu pa je že v polnem teku, tudi na morju, kjer se odvija več regat, povezanih z Barcolano.

Včeraj je bila na primer na sporedu regata Dragonboat University Challenge, kjer so se skupine študentov iz različnih univerz pomerile v veslanju na plovilu z zmajevo glavo in repom.

Na Barcolani je svoj prostor našla tudi disciplina wing foil. Jadralci, ki v tej disciplini združujejo elemente deskanja, kajtanja in jadranja na deski, se do jutri merijo na tridnevni regati.

Organizatorji Barcolane želijo tudi letos na nedeljsko regato pripeljati jadralce iz drugih ob Jadranu. Tako bo v soboto na sporedu že tradicionalna regata Go to Barcolana from Slovenia, ki bo potekala že enajstič, organizirajo pa jo SVBG, TPKSirena in JKPirat Portorož v sodelovanju z ZSŠDI. V soboto bodo jadralci startali iz Portoroža, vmesna kontrolna točka pa bo pri Debelem rtiču. Prav vsi udeleženci te regate, pa se bodo seveda udeležili tudi nedeljske Barcolane. Nagrajevanje bo potekalo ob 18. uri v mali dvorani gledališča Verdi, vodil pa ga bo Eugen Ban.

Letos so prvič organizirali tudi regato Go to Barcolana from Croatia. Jadrnice bodo iz Pulja štartale že jutri zjutraj, do Trsta pa bodo morale prejadrati kar 150 morskih milj. Kontrolna točka bo pri Poreču, udeležence te regate pa organizatorji (SVBG zanjo sodeluje s hrvaškima kluboma JKVega in SKMandrač Tivoli) pričakujejo v Trstu v soboto zjutraj. Že petič pa bo danes startala regata Go to Barcolana from Ravenna.

Dan pred glavno regato, to se pravi v soboto, bosta na vrsti tudi regati Barcolana Classic, na kateri bodo tekmovala zgodovinska plovila ter Barcolana by Night, že tradicionalna večerna regata.

V sklopu Barcolane že od torka potekal 53. državno prvenstvo v razredu meteor. Prvenstvo se bo zaključilo jutri, ko bo na sporedu tudi regata Barcolana Women in Sailing, na kateri se bodo pomerile mešane posadke. V sklopu Barcolane bo od jutri do sobote potekalo tudi evropsko prvenstvo v razredu este24.

Del Barcolane bodo v teh dneh še nekatere specifične regate. Jutri se bodo na Regati Armatori LNI pomerili jadralci, ki sodijo v t.i. Lega Navale Italiana. Velikanke, dolge več kot 16 metrov, bodo danes in jutri tekmovale na regati Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo. Lastniki jaht Solaris pa se bodo danes in jutri pomerili na regati Barcolana Solaris Adriatic Cup.

Ob robu Barcolane pričakujejo v Trstu tudi zaključek regate z imenom Il Giro dell’Italia a Vela 2026, v kateri od 25. septembra tekmuje deset posadk, ki brez prestanka premaguje 1560 milj. Regata se bo zaključila v Trstu, jutri pa bo na ladji Amerigo Vespucci ob 11. uri potekalo nagrajevanje. Gre za daleč najdaljšo regato v Jadranskem morju.

Višek jadralskega praznika pa bo seveda nedeljska regata Barcolane. Nanjo se je do včeraj (prijave so odprte do sobote) prijavilo že več kot 1500 jadrnic.