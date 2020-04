Tudi pri nakupu knjige je osebni stik nenadomestljiv

Včeraj, na prvi dan po velikonočnih praznikih, so nekatere knjigarne po slabem mesecu prisilnega zaprtja zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa lahko dvignile roloje in v svoje prostore sprejele prve stranke. Ravno v času socialnega distanciranja so knjige postale še bolj dragocene zaveznice, s katerimi si marsikdo krajša čas, pri tem pa ne gre pozabiti niti na knjige, ki jih ljudje potrebujejo iz službenih ali študijskih razlogov.

NASMEH, KI GA MASKA NE USTAVI

Od včeraj si je v Furlaniji - Julijski krajini vsakič, ko gremo od doma, obvezno nadeti masko (ali si vsaj z ruto zakriti nos in usta). A so nasmehi, ki jih ne zajezi niti zaščitna maska. Z nasmejanim obrazom nas je sredi dopoldneva v Tržaškem knjižnem središču sprejela knjigarnarica Ilde Košuta, ki je od trenutka, ko je odklenila vrata trgovine, že postregla več strankam. »Veliko je bilo takih, ki so iskali otroške knjige, zlasti delovne zvezke. Po poldrugem mesecu od zaprtja šol so očitno domače zaloge gradiva pošle in tako so nas nekateri starši obiskali, da bi za malčke kupili nove knjižice,« pove. Drugi so v TKS prišli, da bi kupili knjižno darilo, povpraševanje pa je bilo tudi po slovenski periodiki, do katere ni mogoče priti v trafikah.

»Za časopise in revije bo treba še kanček počakati, računam sicer, da jih dobimo že jutri(danes, op. av.),« komentira Ilde Košuta. Večkrat je tudi odgovorila na telefon, poklicale so jo redne in druge stranke. »Ljudje vsekakor najbolj pogrešajo osebni stik. Prijazno besedo, nasvet, ki te napoti do prave knjige. To predstavlja pomenljiv delež našega delovanja,« doda knjigarnarica. Tega pri spletnem nakupu ni, kot tudi ni listanja po knjigah, kar je v TKS mogoče, če si le nadeneš rokavice.

Vstopi stranka, ki je želela ostati neimenovana, izbere dve knjigi, stopi k pultu, da bi jih plačala. »Vesela sem, da so knjigarne spet odprte. Zato sem sklenila, da to proslavim z darilom sami sebi in prišla sem kupit knjigo,« pove. Vsaj do 3. maja bo Tržaško knjižno središče odprto od 8. do 14. ure, v kratkem pa naj bi luč ugledala tudi spletna stran knjigarne www.ts360srl.com, kjer bo mogoč tudi nakup knjig.

ODPRTJE, A NE BREZ SKEPSE

Pri Minervi so se pred uredbo predsednika vlade, ki je omogočila odprtje knjigarn, organizirali za dostavo na dom, ta možnost ostaja zaenkrat na voljo kljub odprtju knjigarne. »Stranke so se z navdušenjem odzvale na to novost, ki pa od nas zahteva kar nekaj napora,« prizna Tommaso Contessi, eden od upraviteljev. V mestu knjižne pakete dostavljajo kar sami, ostale pošiljke pa zaupajo podjetju za kurirske storitve.

Pri Minervi, ki bo odslej odprta od ponedeljka do sobote med 9. in 13. uro, so se odločili za nekakšno ... polovično odprtje: stranke lahko pridejo do njih, a sprehajanje po knjigarni ni mogoče. K vratom so postavili improviziran pultek, do katerega strankam prinesejo knjige, ki si jih te zaželijo. »Mislimo, da je bila odločitev za odprtje knjigarn nekoliko preuranjena. V luči tega, da ljudem svetujejo, naj ostajajo doma, mogoče to ni bila najbolj smiselna poteza,« ocenjuje Contessi, ki sicer priznava pomembno vlogo knjig v koronačasu, pogreša pa jasne smernice o tem, kako naj bi knjigarne ravnale.

Veliko povpraševanja je po knjigi Spillover Davida Quammena, ki govori o razvoju pandemij, navede Contessi, sicer pa stranke sprašujejo po raznovrstnih knjigah, od tistih za otroke do leposlovja, filozofije ... »Ponudimo lahko sicer to, kar imamo. Treba je namreč povedati, da veliko distribucijskih centrov deluje okrnjeno, zato je nabava knjig težavnejša, počasnejša,« še omeni Contessi. »Stop – samo pri pultu,« zakliče moškemu, ki vstopa v knjigarno. »Hm, torej se moram vrniti bolj pripravljen,« odvrne ta, se obrne in odide.

»KNJIGE SO OSNOVNA DOBRINA!«

»Nekaterim to ni jasno, a knjige so za marsikoga osnovna dobrina,« pove Paolo Deganutti iz knjigarne Luigi Einaudi, ki je specializirana za strokovne knjige, priročnike za pripravo na razne natečaje in gradivo za univerzitetni študij. »Veliko ljudi namreč knjige potrebuje iz službenih razlogov, npr. pravniki. Potem so tu še otroci in osebe, ki so jim knjige v pomoč za razvedrilo in kratkočasenje.

Knjige so skratka pomembne,« oceni knjigarnar.

Tudi Deganutti podčrta vlogo svetovanja, ki je zlasti za strokovna gradiva ključnega pomena. »Na Amazonu tega ne boste dobili. Da ne govorim o tem, da gre zaslužek od nakupa preko strani tega spletnega velikana na bančni račun v Luksemburgu. Tudi na to je treba pomisliti pri nakupovanju,« še pove in namigne, da bi bilo v tem trenutku dobro podpreti lokalne dejavnosti.

Pri knjigarni Einaudi, kjer so pulte opremili z zaščitnimi pregradami, obiščete pa jih laho od ponedeljka do sobote med 9. in 13. uro oz. od 16. ure do 19.30, so zadovoljni z včerajšnjim obiskom: »Več deset stalnih strank nas je obiskalo, kupovali so predvsem leposlovje. Nekateri še pridejo po naročene knjige, drugi so prišli, da bi jih naročili,« še pove Deganutti, se nasmehne in sklene – »Nekateri so zapadli v pravo bralno abstinenčno krizo. Tudi to se zgodi.«