Tudi v Trstu zbirajo podpise za reformo pravosodja

Radikalna stranka nadaljuje z zbiranjem podpisov za šest referendumov o reformi italijanskega pravosodja in zapora. Tudi v Trstu bodo občanke in občane vabili k sodelovanju do konca meseca, ko bo čas, da se podpise odda v Rim. »Na naših stojnicah smo doslej zbrali kar 1275 podpisov,« je pojasnil Marco Gentili, predstavnik tržaških radikalcev, na srečanju z novinarji, ki ga je gibanje priredilo včeraj dopoldne v kavarni San Marco, »in okrog 3300 evrov prispevka k delovanju.

Gentili je spomnil, da so v Trstu referendum Za pravično pravosodje (Per una giustizia giusta) podprli občinski svetniki iz vrst Demokratske stranke, Gibanja 5 zvezd, Naprej Italije in Žive Italije. Na Tržaškem so podpise zbirali na 37 stojnicah. »Liga pa je v vseh občinah Furlanije - Julijske krajine zbrala okrog 10 tisoč podpisov.

Po oddaji peticije bodo tržaški radikalci povabili občane na debate, na katerih bodo o šestih referendumih spregovorili podporniki in nasprotniki sprememb. Z demokratskim procesom želijo namreč ukiniti obvezni postopek, na podlagi katerega mora sodnik, ki se želi kandidirati za vstop v višji sodni svet, zbrati podpise petindvajsetih do petdesetih podpornikov iz vrst gibanj, ki sodni svet sestavljajo. »Naj bo pravosodje enako za vse državljane, tudi za sodnike, za katere se izkaže, da so izrekli nepravično sodbo,« je na srečanju pojasnila Irene Testa, blagajničarka Radikalne stranke.