Tudi z dežjem v Pedočin

Tudi ob največjem nalivu se pred vrati občinskega kopališča La Lanterna, bolje znanega z imenom Pedočin, nekoga najde. Tri Nemke, ki so zelo verjetno površno spremljale vremenske napovedi, so se včeraj dopoldne med neurjem stiskale pod streho kioska pred kopališčem in nato pred vhodom slednjega. Tam so na boljše vreme čakali tudi zaposleni, ki običajno urejajo vrsto obiskovalcev in jih spremljajo pri nakupovanju vstopnic na avtomatih. Morda si ob taki nevihti nihče ne upa v Pedočin. Ampak slabo vreme, so zagotovili pri vhodu, še ne pomeni, da bo kopališče prazno. Za nekatere zveste obiskovalce je ta kraj namreč v poletnih mesecih kot drugi dom. Dostopen je sicer skozi vse leto, med oktobrom in aprilom brezplačno, od maja do septembra za evro in deset za odrasle, brezplačno za otroke do dvanajst let.

Pedočin je, kot vsak Tržačan ve, edino kopališče v Italiji (in menda Evropi), kjer so ženske in moški ločeni. Sredi plaže stoji visok zid. Osebje nadzoruje, da obiskovalci ne prestopajo z ene na drugo stran in da se držijo pravil. Včasih kakšnega moškega zapodijo z ženske plaže, kjer je manjša kavarna in je dogajanje očitno bolj zanimivo.

133 let ločenega sončenja

Ločevanje velja že od odprtja leta 1890, ko je bilo sicer takih kopališč na raznih obalah več. Toda drugod po Italiji so zidove v drugi polovici preteklega stoletja odstranili. Samo Tržačani so ostali zvesti starim navadam, ki so danes postale prava turistična atrakcija, »čeprav se skoraj vsak dan zgodi, da turisti ne jemljejo preveč resno te delitve in pridejo do vhoda prepričani, da bomo par ali družino v celoti spustili na eno ali drugo stran,« je zaupalo občinsko osebje pri vhodu. Če turisti ne pristanejo na pravila, jim vljudno pokažejo pot do bližnjega kopališča Ausonia. Za večino obiskovalcev pa je ločevanje že čisto običajno in morda predstavlja sam razlog, zaradi katerega obiščejo kraj, ki je sicer priljubljen še zlasti med mamicami z majhnimi otroki.