Tujerodne morske vrste ogrožajo domače ribe

Koliko časa bomo lahko še uživali jadranske ribe in ali je v morju sploh še kaj rib? Na ta in mnoga druga vprašanja je včeraj poskusil odgovoriti posvet o prihodnosti rib v Jadranskem morju. Ta je včeraj dopoldne v Trgovinski zbornici uvedel prvo izdajo festivala Fish Very Good, ki bo do nedelje potekal na šestih različnih lokacijah po celotni regiji. Glavni namen festivala je ovrednotiti ribiško dejavnost in tudi ribiške proizvode.

Na posvetu so spregovorili tako politični in gospodarski predstavniki kot tudi znanstveniki. O pomenu zaščite trajnostnega ribolova je spregovoril pristojni za prehrambene izdelke v deželni vladi Stefano Zannier, ki se zaveda, da tujerodne morske vrste močno ogrožajo ribiško dejavnost in da bi morali primerno ukrepati, da bi trend upadanja populacij naših vrst obrnili.

Raziskovalec Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno fiziko (OGS) Diego Borme je v svojem predavanju spregovoril o dveh ključnih procesih: o bioinvaziji in tropikalizaciji. Slednja je posledica segrevanja morja. »Vrste se zaradi čedalje višjih temperatur premikajo proti severu, torej gre za posledico podnebnih sprememb,« je pojasnil raziskovalec, ki je tudi dejal, da je Jadransko morje kljub svoji majhnosti bogato z ribjo populacijo. A kljub temu pritisk na to morje ne sme biti prevelik, saj je dokazano, da je kar visok odstotek vseh ribjih populacij v Sredozemlju prekomerno izkoriščenih.

Če je posvet ponudil teoretične iztočnice, bo festival Fish very good do nedelje nudil tudi doživetja. V restavracijah, ki so pristopile k pobudi, bodo ponujali krožnike z lokalnim ulovom. Predvideni pa so tudi ogledi ribogojnic in gojišč školjk (jutri ob 9. uri odhod iz Milj) in ogledi Ribiškega muzeja v Križu. Prvi vodeni ogled v tem muzeju bo na programu jutri ob 10.30. Dogajalo se bo tudi v Ribiškem naselju, Tržiču in Gradežu.