»Turista« več dni kradla v Trstu

Dne 19. februarja je policija aretirala 22-letnega in 24-letno hrvaško državljanko zaradi več tatvin, ki sta jih zagrešila v več stanovanjih v Trstu.

Policisti so namreč 16. februarja ugotovili, da bivata v eni od turističnih nastanitev v mestu, glede na to, da so žensko že prej preiskovali zaradi tatvin, so bili pozorni na to, kaj delata v mestu. 16. februarja so ju videli, da sta vstopila v šest stanovanjskih blokov med glavno bolnišnico in drevoredom 20. septembra, dan pozneje pa v devet blokov med Trgom Garibaldi in glavno bolnišnico. V vsakem sta bila okrog 15 minut, ni pa bilo vidnih znakov nasilnega vdora v stavbo.

19. februarja so ju policisti opazili, kako na trgu pred železniško postajo s kovčki ob sebi želita kupiti vozovnici za avtobusni prevoz do Zagreba. Pregledali so ju in pri njiju našli več ukradenih predmetov in denarja. Mladeniča so odvedli do koronejskega zapora.