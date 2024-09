Turistična plat književnosti v skupnem čezmejnem prostoru

Koliko sta danes pomembna književnost in literarni turizem v skupnem čezmejnem prostoru? Podobno kot kolesarski turizem je v zadnjem desetletju tudi obisk krajev, ki so povezani s filmskimi oz. literarnimi vsebinami, dan za dnem bolj razširjen. V drugih evropskih državah, na primer na Portugalskem, Irskem in v Angliji, je že od zdavnaj poznan med turisti, v Italiji in Sloveniji pa je še v razvoju.

Po Dantejevih stopinjah

Ob 700-letnici smrti Danteja Alighierija leta 2021 je med Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, občinami Izola, Tolmin in Ceggia v Venetu, Tolminskim muzejem in Zavodom IRRIS nastalo partnerstvo za razvoj projekta Dante iz programa Interreg. Z namenom, da bi skupaj uredili čezmejno turistično pot, osredotočeno na italijanskega pesnika, ki je tudi v teh krajih dobil navdih za svojo Božansko komedijo, želijo promovirati bogastvo skupnega ozemlja. Program projekta so predstavili danes na prvem kongresu in delavnici v Hotelu Savoia Excelsior. Udeležencem so oddali anketo, iz katere bodo pridobili informacije za oblikovanje petih poti Dante med Italijo in Slovenijo, povezanih s književnimi in, bolj splošno, kulturnimi vsebinami krajev.

»Strateški del turizma, ki ga v tem delu Evrope odkrivamo v zadnjih 20 letih, je drugje po Evropi že dobro znan, zlasti za angleški literarni svet. V Sloveniji se je začel konkretno širiti leta 2014,« je povedala Jasna Potočnik Topler, izredna profesorica Univerze v Mariboru, med največjimi poznavalci literarnega turizma v Evropi, »ko si je Društvo slovenskih pisateljev zamislilo produkt Slovenska pisateljska pot, v katero je vključenih okrog 105 pisateljev, ki pokriva slovenski prostor tudi zunaj državnih meja.«