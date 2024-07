Turistični obisk ne bo rasel v nedogled

V teh dneh Trst poka po šivih. Hotelirji so sporočili, da so skoraj vse sobe razprodane, prav tako polne so počitniške hiše. »Še kaj malega se morda najde,« je v torek za tiskovno agencijo Ansa povedal predsednik združenja hotelirjev Guerrino Lanci. »Največ je Italijanov, ki so se v Trst pripeljali ob Socialnem tednu katoličanov, bolj malo je tujcev. Ti so večinoma že tu na počitnicah.« Cene sob, je dodal, so zaradi velikega povpraševanja v mestu višje. Drugod v Furlaniji - Julijski krajini pa združenje Federalberghi ni opazilo velikega porasta števila gostov zaradi Socialnega tedna. Med zasedanjem vrha ministrov za izobraževanje držav G7 pretekli teden pa so goste sprejemali tudi v goriških hotelih, zlasti varnostnike in druge zaposlene pri organizaciji mednarodnega dogodka.

Kdor prenoči v Trstu, je dolžan plačati turistično takso v višini 1,50 do 2 evra na dan. Davek je v zadnjem letu v mestne blagajne prinesel več kot dva milijona evrov. Občina je v debato za uporabo nastalega sklada vključila ožjo skupino predstavnikov turističnih in drugih organizacij. Občinska svetnica gibanja Zdaj Trst Giorgia Kakovic je zato v tretji občinski komisiji vložila predlog, da bi k omizju za uporabo sklada povabili več akterjev, »še zlasti kulturna društva in druge organizacije, ki so s svojo dejavnostjo neposredno soudeležene pri turistični ponudbi v mestu«.

Padec po vrhuncu?

»Leto 2023 je bilo za mesto zelo uspešno. V muzeje je stopilo 622.700 obiskovalcev, 35 odstotkov več kot v letu 2022,« je s podatki na seji omenjene komisije postregel odbornik za turizem in kulturo Giorgio Rossi. »Ne pozabimo, da je mestni akvarij zaprt od leta 2019. Zaslugo za porast števila obiskovalcev imajo razstave, ki smo jih ponudili v naših prostorih, še zlasti v muzeju Revoltella. Dela Van Gogha in Ligabueja si je ogledalo 220 tisoč obiskovalcev. Na ogled je še Salgadova razstava, ki je doslej privabila skoraj 50 tisoč ljubiteljev umetnosti.« Van Goghova razstava naj bi v občinske blagajne prinesla 200 tisoč evrov prihodka, je navedel.

Več turistov je bilo tudi v času koncertov na stadionu Rocco. 47 tisoč obiskovalcev je gostincem in hotelirjem prineslo odlične zaslužke. Tudi poletni niz Trieste Estate, ki ima letos bogato ponudbo, je med turisti zelo priljubljen. Uspeh je po Rossijevem mnenju rezultat učinkovitega in pravočasnega načrtovanja, investicij in fleksibilnosti pri uporabi namenjenega denarja ter svobode, ki jo ima sam odbornik pri upravljanju tega resorja.

Nadvse pozitiven obračun pa predstavlja po Rossijevih besedah nek vrhunec, kateremu bo neizbežno sledil padec. »Občina si ne more vsako leto privoščiti takih razstav, kot je Van Ghogova. Število prihodov bo v prihodnjem letu verjetno manjše. Zato je zdaj pomembno vlagati v kakovostno ponudbo, predvsem kulturno,« je povedal Rossi. »Za leto 2025 je občina našemu odborništvu namenila milijon evrov, ne pa 1,5 milijona, kot bi dejansko potrebovali.« Kljub temu želi odbornik posodobiti ponudbo.