Turistično povezovanje na Krasu

Da je treba združiti moči za enoten Kras, ki bo lahko dihal z eno dušo, je prepričan predsednik Lokalne akcijske skupine (LAS) Kras David Pizziga, ki je v ponedeljek v tržaškem hotelu Savoia Excelsior uvedel srečanje Tourism Matching!, ki ga je LAS Kras priredil v sodelovanju z Območno razvojno agencijo (ORA) Krasa in Brkinov ter deželnim zavodom Promoturismo FVG.

Prireditev, ki so jo uvedli član deželne vlade Pierpaolo Roberti, devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in Nicola Revelant (Promoturismo), predstavlja povabilo k sodelovanju med trajnostno usmerjenimi strokovnjaki s področja gostinstva, kulinarike in vinarstva s ciljem poglabljanja razumevanja lokalne ponudbe počasnega turizma, hrane in pijače ter ustvarjanja mostov med Italijo in Slovenijo in med Krasom in Trstom. Dogodek sodi v sklop projekta Kras - Carso II, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027.

Turist hoče avtentičnost

Kras in Trst, majhni svetovi, široka obzorja je bil naslov okrogle mize, ki so jo oblikovali vodja združenja Slow Food Travel Francesca Baldereschi, Astrid Prašnikar z Inštituta za odgovorni turizem ROS.Turist in Riccardo Zanellotti, direktor Savoia Excelsior Palace. Srečanje je vodila novinarka Primorskega dnevnika Sanela Čoralič.

Rdeča nit pogovora je bila kajpak identiteta. Tako kulturna kot kulinarična in naravoslovna, ki je cvet v gumbnici prostora, katerega zgodbo je treba zgraditi in tržiti, saj je turist željan avtentičnih doživetij, je poudarila Baldereschi, medtem ko se je Prašnikar zaustavila pri potencialu Interreg projektov in skupnih izzivov ter priložnosti za povezovanje, kar predvideva družbeno vključenost in aktivnosti za odgovorno ravnanje do okolja. Da si vsi želijo vedoželjnih turistov, ki se hočejo v kraj popolnoma potopiti skozi njegove zgodbe, je potrdil Zanellotti. Počasen turizem torej, v katerega za enkrat ne sodijo gostje ladij za križarjenje.