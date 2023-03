Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Trstu (točnejših podatkov o kraju za zdaj ni na razpolago), kjer je 30-letni moški na domu tvegal zadušitev s hrano. Oseba, ki je bila z njim, je opazila, da težko diha in je poklicala na interventno telefonsko številko 112. Bolničarji so ji po telefonu nudili takojšnja navodila, kako naj izvede Heimlichov prijem oz. ukrep prve pomoči, ki lahko pri grozeči zadušitvi zaradi zapore dihalne poti s tujkom reši življenje. Z njim je nadaljevala do prihoda reševalcev, ki so z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prispeli v le nekaj minutah, poroča Sores. Zdravstveno osebje je na kraju ugotovilo, da moški spet diha brez težav in da je torej prestal nezgodo, pri čemer ni bil potreben prevoz v bolnišnico.