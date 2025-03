U-bloxov oddelek pri Proseški Postaji prevzema družba Trasna

Zaposlenim podjetja U-Blox pri Proseški Postaji bo prihodnost, kaže, le pokazala prijaznejši obraz. Tamkajšnjo vejo podjetja je namreč prevzela družba Trasna, ki domuje na Irskem in velja za eno izmed vodilnih ponudnikov polprevodnikov in IoT rešitev. Novico je družba objavila na svoji spletni strani. Sporočili pa so jo tudi zaposlenim.

Odkup vključuje intelektualno lastnino (IP) U-blox-ove tehnologije, prostore in izdelke, lahko beremo. Zlasti pa se je družba obvezala, da bo ohranila vse zaposlene, stranke in poslovanje. Posel po oceni njenih vodilnih kadrov izboljšuje položaj Trasne v sektorjih merjenja, medicinske in industrijske internetne stvari (IoT).

Gre za spodbudno vest po dveh mesecih negotovosti. Švicarska multinacionalka U-Blox je 14. januarja naznanila, da bo začela postopno opuščati razvijanje komunikacijskih modulov in posledično odslavljati vseh 200 zaposlenih.