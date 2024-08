Učitelji in profesorji zgodovine iz vse Italije v Narodnem domu

Migracijam, prostovoljnim in prisilnim, ki so zaznamovale 20. stoletje, je posvečena letošnja poletna šola Nacionalnega inštituta Ferruccio Parri, ki združuje italijanske inštitute za zgodovino odporništva in sodobnega časa. Na pobudo zgodovinarja Štefana Čoka bo od danes potekala v Trstu in to v Narodnem domu.

»Zamisel sem gojil že dolgo, med lansko poletno šolo v Hiši Cervi pa je bil predlog uradno sprejet,« je pojasnil Čok, ki je zaposlen na Odseku za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici - ta je med soorganizatorji tridnevnega dogodka, pokroviteljstvo pa mu je dala tudi Fundacija Narodni dom. »Določeno je bilo, da bodo tema tržaške poletne šole migracije nekoč in danes, taki in drugačni premiki populacij. Med temi so seveda tudi istrski ezuli, ki pa so le eden od primerov selitev, do katerih je prišlo v 20. stoletju.«

Tečajniki v živo in na spletu

Poletne šole se udeležuje okrog 90 učiteljev in profesorjev zgodovine z različnih koncev Italije, drugi tečajniki pa bodo plenarnemu delu zasedanja sledili po spletu. Kljub temu, da se bodo prvenstveno posvetili migracijam, pa bodo udeleženci marsikaj izvedeli tudi o Slovencih v Trstu in sploh obmejnem italijansko-slovenskem prostoru. »Želel sem, da spoznajo in začutijo naše kraje. Poletna šola (predavanja in ostali dogodki niso javni, temveč rezervirani za tečajnike) bo potekala v Narodnem domu v Ulici Filzi, ena od delavnic tudi v prostorih NŠK. Obiskali pa bomo tudi Križ in tamkajšnji Dom Alberta Sirka,» je napovedal Čok.

