Ugotovili mutacije virusa

Raziskovalci tržaškega startup podjetja Ulisse BioMed, ki deluje v znanstvenem parku Area pri Padričah, so odkrili, da je novi koronavirus oz. virus SARS-CoV-2, odkar se je pojavil na Kitajskem, do današnjih dni večkrat mutiral, eno od mutaciji pa so ugotovili v kodni sekvenci za virusni encim polimerazo, pri čemer gre za dejavnik, ki je neposredno povezan z mutageno sposobnostjo virusa. Odkritje bi lahko odprlo pot do razumevanja strategij, ki jih virus skozi mutacije uporablja, da zaobide imunski sistem in kljubuje protivirusnim zdravilom.

Kot so sporočili iz parka Area, je podjetje Ulisse BioMed dejavno pri boju proti koronavirusu, saj v njegovem okviru razvijajo inovativen, občutljiv in nizkocenoven test za diagnosticiranje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pri omenjeni raziskavi je sodeloval tudi prestižni Inštitut za človeško virologijo (Institute of Human Virology - IHV) iz mesta Baltimore v Združenih državah Amerike, med posamezniki pa tudi znana znanstvenika Robert Gallo, ki je skupaj z drugimi odkril virus HIV (le-ta je, kot znano, povzročitelj bolezni Aids), in Davide Zella, ki je že leta dejaven na področju mikrobiologije. Poleg tega sta pri oblikovanju študije sodelovala še Biomedicinski kampus iz Rima in laboratorij Elettra Sincrotrone, ki deluje v okviru padriškega znanstvenega parka.

Da je raziskava kakovostna, potrjuje tudi dejstvo, da jo je sprejela prestižna znanstvena revija britanske skupine BMC Journal of Translational Medicine, besedilo pa je z naslovom <+corsivo>Emerging SARS-CoV-2 mutation hot spots include a novel RNA-dependent-RNA polymerase variant<+tondo> na voljo na spletni strani Research Square.

Pri znanstvenem parku Area pričakujejo, da bodo dodatno preučevanje in raziskave lahko nudile informacije o biološkem in kliničnem pomenu teh mutacij. Virusi namreč razvijajo strategije, s katerimi obiti imunski sistem, preskakovati z vrste na vrsto in preživeti morebitne terapije. Raziskave o karakterizaciji virusa SARS-CoV-2 bodo lahko dale pomemben doprinos k razvoju ciljnih diagnostičnih strategij ter k ugotavljanju terapij in cepiv, piše v sporočilu.